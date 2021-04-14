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Шипачёв продлил контракт с «Динамо» на три года

Чемпионат.comиещё 6
18 часов назад
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение рассчитано на три года.
Шипачёв продлил контракт с «Динамо» на три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Факт, зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и Клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более, что главный тренер Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина», — прокомментировал продление контракта генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков.
В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+28» и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло третье место. Бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии со СКА со счётом 1-4. В нынешнем сезоне 34-летниий форвард переписал ряд клубный рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром «Динамо» в истории КХЛ.
Хоккей,Вадим Шипачев,Алексей Кудашов,СКА,Динамо,
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