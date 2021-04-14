Шипачёв продлил контракт с «Динамо» на три года

«Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Факт, зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и Клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более, что главный тренер Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина», — прокомментировал продление контракта генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков.