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«Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение в КХЛ

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» установили уникальное достижение в серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Впервые в истории КХЛ, победы во всех матчах серии одержали команды, игравшие на выезде.
В итоге серия до четырёх побед завершилась со счётом 4:3 в пользу «Авангарда», который, таким образом, пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина.
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