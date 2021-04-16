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НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса

RT на русском
22 минуты назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение отложить срок возвращения «Ванкувер Кэнакс» к матчам регулярного чемпионата, после паузы из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде
НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба НХЛ, такое решение было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после коронавируса.
«Ванкувер» не играет с 25 марта после выявления коронавируса у 21 хоккеиста и четверых сотрудников клуба. Возобновление выступлений команды было запланировано на 17 апреля. Новая дата будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.
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