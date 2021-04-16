Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" (4:0) россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 15 голами и 31 передачей.