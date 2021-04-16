Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" (4:0) россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 15 голами и 31 передачей.
Второй звездой стал нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд, забросивший две шайбы во встрече с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1). Теперь в активе хоккеиста 50 (21+29) очков.
Также в тройку лучших игроков дня вошел форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор. На его счету два гола и одна передача в игре с "Торонто Мэйпл Лифс" (5:2). В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан второй звездой дня в НХЛ. В предыдущей игре против "Дэвилз" (3:0) россиянин отразил все 27 бросков и оформил первый шат-аут в карьере.