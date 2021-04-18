Шайбы Зуба и Зайцева помогли "Оттаве" победить "Монреаль"

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В другом матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.