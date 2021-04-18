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Шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в НХЛ

RT на русскомиещё 5
2 часа назад
«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Зуба и Зайцева помогли "Оттаве" победить "Монреаль"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Оттаве» принесли шайбы Артёма Зуба, Никиты Зайцева, а также дубль Дрейка Батерсона. Евгений Дадонов очков не набрал.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями.
В другом матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.
Хоккей,Никита Зайцев,Александр Романов,Евгений Дадонов,
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