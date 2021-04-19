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Ушёл из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

Чемпионат.com
8 часов назад
Сегодня, 19 апреля, в возрасте 97 лет умер Виктор Шувалов.
Умер первый чемпион мира по хоккею Виктор Шувалов
Фото: ТАССТАСС
Он был первым чемпионом мира (1954) и олимпийским чемпионом (1956).
Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Виктор Шувалов — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.
Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.
Хоккей,Виктор Шувалов,ЦСКА,
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