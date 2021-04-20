Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Для Капризова этот гол, благодаря которому он набрал 37-е очко и укрепил свою лидирующую позицию в списке лучших снайперов-новичков лиги, стал 18-м в текущем сезоне. В этом матче он провёл на льду 14 минут 48 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».