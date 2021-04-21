ЦСКА сравнял счет в финале Кубка Гагарина

Двукратный чемпион мира по хоккею Михаил Бирюков
выражал мнение, что ЦСКА не нужно ничего менять перед второй встречей серии, однако Игорь Никитин
имел своё мнение на этот счёт. Наставник армейцев вернул в основной состав форвардов Марио Кемпе и Александра Попова, а также молодого защитника Даниила Чайку
. При этом вне заявки оказались Никита Сошников
, Егор Афанасьев и Джон Гилмор. В остальном же хозяева и правда остались при своих. Они по-прежнему гораздо больше контролировали шайбу и чаще находились в зоне противника, а по броскам имели солидное преимущество. Да, до створа дошли лишь семь из 19, но этот факт стоит причислить к заслугам гостей.