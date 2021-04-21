ЦСКА сравнял счет в финале Кубка Гагарина

И стоит признать, что на подобное мнение у них были серьёзные основания. Главным аргументом в этом плане можно было считать историю противостояния «Авангарда» и ЦСКА в период работы Хартли. В 11 матчах омские хоккеисты одержали всего две победы, а оставшиеся девять уступили с общей разницей шайб 12:30. Поэтому неудивительно, что многие воспринимали недавнюю неудачу как системный сбой, вызванный низкой реализацией и невезением. Достаточно напомнить, что только за первый период хозяева нанесли 17 бросков по воротам Шимона Грубеца, а ещё десять были заблокированы.