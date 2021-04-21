«Питтсбург» установил уникальный рекорд в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» установил уникальное историческое достижение. Напомним, встреча прошла в ночь на 21 апреля (мск) и завершилась со счетом 7:6 в пользу «пингвинов».

Все свои шайбы «дьяволы» забросили в 3-м периоде. Таким образом, «Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, которая пропустила 6 голов в заключительном периоде и все равно одержала победу.