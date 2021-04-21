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«Питтсбург» установил уникальное достижение в НХЛ

Sport24иещё 6
10 часов назад
«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» установил уникальное историческое достижение. Напомним, встреча прошла в ночь на 21 апреля (мск) и завершилась со счетом 7:6 в пользу «пингвинов».
«Питтсбург» установил уникальный рекорд в НХЛ
Фото: ReutersReuters
Все свои шайбы «дьяволы» забросили в 3-м периоде. Таким образом, «Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, которая пропустила 6 голов в заключительном периоде и все равно одержала победу.
«Дэвилз» проиграли 7-й раз подряд. «Пингвинз» выиграли 5-ю встречу из последних 7.
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