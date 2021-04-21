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«Нью-Джерси» забил шесть голов за период впервые за 25 лет

Чемпионат.com
1 час назад
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.
«Нью-Джерси» забил 6 голов за период впервые за 25 лет
Фото: ReutersReuters
В третьем периоде команда тренера Линди Раффа забросила шесть шайб. За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.
Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере», «Дэвилз» удалось забить шесть голов за 20 минут матча впервые с 1996 года. Кроме этого, с клубом такой результат случился в шестой раз в истории. После поражения в матче с «Пингвинз» стало известно, что «Нью-Джерси» не попал в плей-офф.
Хоккей,Натан Бастиан,Егор Шарангович,
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