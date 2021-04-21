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IIHF отменила женский ЧМ по хоккею

RT на русскомиещё 9
5 часов назад
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира 2021 года среди женских команд в Канаде.
IIHF отменила женский ЧМ по хоккею
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба IIHF, такое решение было принято из-за опасений по поводу рисков безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Чемпионат мира должен был пройти 6—16 мая в канадских Галифаксе и Труро.
Отмечается, что IIHF проработает варианты проведения турнира в другие даты.
Хоккей,
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