IIHF отменила женский ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира 2021 года среди женских команд в Канаде.

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Как сообщает пресс-служба IIHF, такое решение было принято из-за опасений по поводу рисков безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Чемпионат мира должен был пройти 6—16 мая в канадских Галифаксе и Труро.