Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ

19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz— NHL (@NHL) April 22, 2021

Для российского легионера «Миннесоты» она стала 19-й в сезоне. Теперь в его активе 38 очков (19 голов + 19 передач) в 45 матчах. Гол Капризова также стал рекордным для «Миннесоты» в НХЛ. Никогда прежде ни один новичок команды не забрасывал столько шайб в дебютном сезоне. Прежнее достижение — 18 голов в сезоне-2000/01 — принадлежало словаку Мариану Габорику.