"Вегас" первым из НХЛ вышел в плей-офф

"Вегас" стал первым клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), гарантировавшим себе место в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда из Лас-Вегаса в домашнем матче обыграла "Сан-Хосе" со счетом 5:2.

Фото: AP Photo/John Locher AP Photo/John Locher

Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, "Вегасу" нужно было не проиграть в основное время. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 68 очков в 46 матчах. "Сан-Хосе" идет шестым с 41 очком за 46 игр. Следующий матч "Вегас" проведет 25 апреля в гостях против "Анахайма", "Сан-Хосе" в тот же день примет "Миннесоту".