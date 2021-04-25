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Хоккеист ЦСКА Шалунов дисквалифицирован на один матч за грубую игру

ТАССиещё 16
3 часа назад
Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч за грубую игру против форварда омского "Авангарда" Андрея Стася в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Хоккеиста ЦСКА Шалунова дисквалифицировали
Фото: ТАССТАСС
Эпизод произошел во втором периоде матча, прошедшего в субботу и завершившегося победой омского клуба со счетом 4:3 в овертайме. Стась попал под силовой прием Шалунова и не смог продолжить игру. Хоккеист ЦСКА был удален до конца матча. Стась был доставлен в больницу, где ему была диагностирована травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче серии.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 26 апреля в Москве.
Шалунову 28 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 30 шайб и отдал 23 голевые передачи.
Хоккей,Максим Шалунов,ЦСКА,ХК Авангард,
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