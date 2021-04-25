Хоккеиста ЦСКА Шалунова дисквалифицировали

Эпизод произошел во втором периоде матча, прошедшего в субботу и завершившегося победой омского клуба со счетом 4:3 в овертайме. Стась попал под силовой прием Шалунова и не смог продолжить игру. Хоккеист ЦСКА был удален до конца матча. Стась был доставлен в больницу, где ему была диагностирована травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче серии.