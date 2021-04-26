Наступает время, когда каждый спортсмен должен осознать, что самое важное — это здоровье и семья. Этот момент настал для меня сейчас. После нескольких сотрясений мозга врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить играть в любимую игру. Впервые в жизни я их послушаюсь», — сказал Шоу.