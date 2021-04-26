Нападающий «Чикаго» Эндрю Шоу объявил о завершении карьеры.
29-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли (в 2013 и 2015 годах) в составе «Блэкхокс»
«Я очень горжусь тем, чего достиг в своей карьере, и хочу подчеркнуть, что не стал бы ничего менять. Я выиграл два Кубка Стэнли, приобрел друзей на всю жизнь — и некоторых врагов — и буду беречь эти воспоминания на всю оста
Наступает время, когда каждый спортсмен должен осознать, что самое важное — это здоровье и семья. Этот момент настал для меня сейчас. После нескольких сотрясений мозга врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить играть в любимую игру. Впервые в жизни я их послушаюсь», — сказал Шоу.