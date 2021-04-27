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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

RT на русскомиещё 8
30 минут назад
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Колорадо»
Фото: ReutersReuters
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владимир Тарасенко, а также Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Роберт Томас. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон.
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