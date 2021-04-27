Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Колорадо»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.