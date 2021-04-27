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Битва юниоров: российские хоккеисты переиграли США на ЧМ

Артём Кульша
35 минут назад
Юниорская сборная России по хоккею победила команду США на чемпионате мира. Об этом сообщает Sports.ru.
Отыгрались с 1:5: российские хоккеисты переиграли США
Фото: ФХРФХР
Юниорский чемпионат мира, как сообщал «Рамблер», проходит 26 апреля — 6 мая в городах Фриско и Плейно, штат Техас, США.
Вчера российская сборная провела первый матч на турнире. Она одержала победу над командой США в овертайме 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5. Форвард Иван Мирошниченко забросил две шайбы в матче, в том числе ту, что перевела игру в овертайм.
В других матчах игрового дня Белоруссия проиграла Швеции 1:5, Латвия — Швейцарии 2:4, а Чехия победила Германию 3:1.
16 апреля СМИ сообщили, что Служба таможенного и пограничного контроля США запретила Мирошниченко въезд на территорию страны. 18-го в Федерации хоккея России сообщили, что по результатам консультаций с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США ему было выдано специальное разрешение на однократный въезд на территорию США.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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