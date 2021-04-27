Отыгрались с 1:5: российские хоккеисты переиграли США

Юниорская сборная России по хоккею победила команду США на чемпионате мира. Об этом сообщает Sports.ru.

Фото: ФХР ФХР

Юниорский чемпионат мира, как сообщал «Рамблер», проходит 26 апреля — 6 мая в городах Фриско и Плейно, штат Техас, США.

Вчера российская сборная провела первый матч на турнире. Она одержала победу над командой США в овертайме 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5. Форвард Иван Мирошниченко забросил две шайбы в матче, в том числе ту, что перевела игру в овертайм.

В других матчах игрового дня Белоруссия проиграла Швеции 1:5, Латвия — Швейцарии 2:4, а Чехия победила Германию 3:1.