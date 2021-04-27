Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Появилось видео лучших моментов с матча России и США на ЮЧМ

Lenta.ru
3 часа назад
Сборная России оказалась сильнее американской команды в матче первого игрового дня юниорского чемпионата мира (ЮЧМ), который проходит в США. Видео доступно на YouTube-канале Russia Hockey.
Появилось видео лучших моментов с матча России и США на ЮЧМ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Российская команда сумела перевернуть ход встречи. Отечественные хоккеисты отыгрались со счета 1:5. Они перевели матч в овертайм и одержали верх над оппонентами.
В составе отечественной сборной голами отметились Матвей Мичков и Иван Мирошниченко (по две заброшенных шайбы), Данила Юров, Всеволод Гайдамак и Никита Чибирков (по одной заброшенной шайбе).
Российская сборная выступает в одной группе с Чехией, Финляндией, Германией и США. Завершится турнир 7 мая.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители