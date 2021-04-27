Канадцы — о подвиге России: «Этот камбэк будет сниться американцам в кошмарах»

«В какой-то момент казалось, что сборная США одержит легкую победу в матче против принципиального соперника. Вместо этого Россия совершила сумасшедший камбэк, который будет теперь сниться американцам в кошмарах.
Для США все складывалось отлично в первой половине игры. Во втором периоде американцы уже играли с солидным преимуществом — 5:1.
Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок. Россия захватила контроль над шайбой и уже не теряла его. Основное время закончилось со счетом 6:6, а в овертайме все решила шайба Никиты Чибрикова.
У США будет шанс реабилитироваться в предстоящем матче против Германии. Но это поражение может стать для них ключевым на групповом этапе", — написали в канадском издании The Hockey News.