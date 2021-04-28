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Тренер юниорской сборной России объяснил поражение от Финляндии на ЧМ

Lenta.ru
53 минуты назад
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил поражение команды от Финляндии во втором матче на чемпионате мира в США. Его слова приводит сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Тренер юниорской сборной России объяснил поражение от Финляндии на ЧМ
Фото: Reuters © David W CernyReuters © David W Cerny
По его словам, команда отдала слишком много сил и эмоций в прошлой игре против американцев. Он также отметил, что после окончания той встречи прошло менее суток. Кроме того, Лещев поблагодарил российских хоккеистов за самоотдачу.
Матч против Финляндии прошел в ночь на среду, 28 апреля. Россияне за 2,5 минуты до конца вели со счетом 3:1, но пропустили две шайбы и потерпели поражение в серии буллитов.
В ночь на вторник, 27 апреля, россияне начали чемпионат мира с победы над хозяевами турнира — командой США (7:6). Подопечные Лещева проигрывали со счетом 1:5, но смогли сравнять счет и забросить решающую шайбу в овертайме.
Сборная России после двух туров имеет в активе три очка и находится на третьем месте в группе B. В следующем матче россияне 30 апреля сыграют с Германией.
Хоккей,Альберт Лещев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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