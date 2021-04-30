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Россияне разгромили немцев 6:1 и вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по хоккею

BFM.RUиещё 3
5 часов назад
Российские хоккеисты на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет) разгромили соперников из Германии со счетом 6:1. По итогам трех матчей группового этапа сборная России обеспечила себе выход в четвертьфинал, сообщает ТАСС.
Россияне вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своей группе B россияне занимают промежуточное первое место. В этой же группе играют немцы, финны, чехи и американцы. В группе А — канадцы, шведы, белорусы, швейцарцы и латвийцы. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.
Следующим соперником сборной России будет сборная Чехии. Это будет заключительная игра на групповом этапе. Матч состоится в ночь на 2 мая, в полночь по московскому времени.
Не без удовольствия обновили расписание нашей сборной U18. Впереди — заключительная игра на групповом этапе #россиявмоемсердце pic.twitter.com/QC95d00mT7
— Хоккей России (@russiahockey)
Хоккей,ЧМ по хоккею,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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