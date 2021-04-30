Россияне вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по хоккею

В своей группе B россияне занимают промежуточное первое место. В этой же группе играют немцы, финны, чехи и американцы. В группе А — канадцы, шведы, белорусы, швейцарцы и латвийцы. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.