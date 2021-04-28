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Овечкин пропустил ещё одну тренировку «Вашингтона»

RT на русском
3 часа назад
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы пропустил ещё одну тренировку команды.
Овечкин пропустил ещё одну тренировку «Вашингтона»
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Саманта Пэлл в своём Twitter.
35-летний Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», и пропустил уже два матча, что случилось с ним впервые с 2014 года.
Ранее сообщалось, что передача Дмитрия Орлова помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс» в матче НХЛ.
Хоккей,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Washington Post,
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