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Голкипер "Айлендерс" Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 2
4 часа назад
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: AP Photo/Kathy WillensAP Photo/Kathy Willens
"Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0. Варламов отразил 25 бросков и провел шестой матч в сезоне "на ноль".
Первой звездой дня стал нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли, в матче против "Миннесоты" (5:4) он забросил две шайбы, одна из которых стала победной.
Третьей звездой признан белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович, в его активе две шайбы в игре против "Филадельфии" (5:3).
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