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«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче НХЛ, несмотря на гол Капризова

RT на русском
3 часа назад
«Миннесота Уайлд» в овертайме потерпела поражение от «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Сент-Луису»
Фото: ReutersReuters
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась в пользу гостей — 5:4.
В основное время в составе «Блюз» шайбы забросили Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли, а в овертайме О’Райлли оформил дубль и принёс своей команде победу.
У хозяев отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и российский нападающий Кирилл Капризов.
Хоккей,Тайлер Бозак,Виктор Раск,Кирилл Капризов,
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