«Особенный хоккеист»: российский вундеркинд обыграл Германию

Илья Ковальчук. 16-летний хоккеист Матвей Мичков забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии, что позволило России одержать разгромную победу и досрочно выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира, а немцев обрекло на вылет из турнира. Болельщики признали Мичкова лучшим игроком дня, а сам нападающий признался, что горд носить 17-й номер сборной, под которым выступали Валерий Харламов

Четвертьфиналисты чемпионата мира

Сборная России одержала разгромную победу над Германией (6:1) на групповом этапе юниорского чемпионата мира по хоккею. По голу забили Данила Юров и Илья Квочко, а всю остальную разницу в счете создал один человек — 16-летний вундеркинд из системы СКА Матвей Мичков.

Этот юноша уже побил рекорд по голам в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) для игроков до 17 лет, который ранее принадлежал звезде НХЛ Никите Кучерову и продержался 11 лет. Теперь Мичков забивает и на высшем международном уровне. Его бенефис позволил сборной России набрать три очка за победу и шесть в сумме после трех матчей, что гарантировало «Красной машине» выход в четвертьфинал турнира.

На данный момент подопечные Альберта Лещева занимают первое место в группе B и за один оставшийся матч группового этапа точно не опустятся на пятую строчку, которая приводит к вылету из турнира.

Вылетающие команды уже известны — это Германия и Латвия, которые потерпели по три поражения в своих группах и не имеют шансов подняться хотя бы на четвертое место. Таким образом, определился и полный список четвертьфиналистов ЮЧМ — это Россия, США, Канада, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия и Белоруссия.

Последний тур группового этапа, который состоится на выходных, сформирует окончательную таблицу групп А и B и распределит соперников по парам 1/4 финала по следующему принципу:

первое место группы А — четвертая команда группы В;

первое место группы В — четвертая команда группы А;

второе место группы А — третья команда группы В;

второе место группы В — третья команда группы А.

Немцы восхищены выступлением Мичкова

На этом чемпионате мира сборная России поражает прежде всего индивидуальным мастерством своих игроков.

Так, в первом матче группового этапа против США, в котором юная «Красная машина» совершила потрясающий камбэк со счета 1:5 и одержала итоговую победу в овертайме (7:6), дублями отличились сразу два игрока — Иван Мирошниченко и Матвей Мичков. Также весьма близок к этому достижению был Никита Чибриков, но один из голов, забитых после его броска, переписали на Всеволода Гайдамака, посчитав, что шайба влетела в ворота рикошетом от него.

Во втором матче — против Финляндии, в котором Россия проиграла 3:4 по буллитам, — дубль оформил Федор Свечков.

В третьей встрече группового этапа ЮЧМ — с Германией — ярче всех вспыхнула звезда 16-летнего Матвея Мичкова, который оформил покер (забросил четыре шайбы) и был очень близок к пента-трику (пять шайб).

Однако один из голов, который долгое время был записан на Мичкова, организаторы в итоге отдали Илье Квочко — нападающему, который дебютировал на чемпионате мира в этом матче. Квочко прокинул шайбу на пятак, после чего Мичков кинулся на добивание, однако из-за плотной борьбы с тремя защитниками и голкипером было очень трудно разглядеть, кто в итоге внес шайбу в ворота. Спустя какое-то время ведущие статистику ЮЧМ решили переписать гол на того, кто создал этот опасный момент, — то есть на Квочко.

Официальный Twitter-аккаунт Международной федерации хоккея (ИИХФ) изначально поздравил с голом Мичкова, причем сделал это в весьма пафосном стиле, поскольку шайба могла стать уже четвертой для россиянина в матче.

«Это мир Мичкова, и мы лишь в нем живем. Добавьте Матвея в список игроков, за которыми вы следите»,— говорилось в посте ИИХФ.

Затем пришлось добавлять, что гол переписали на Квочко. Так что теперь дебютанта чемпионата мира можно официально поздравить с первым голом, а Мичков не особенно расстроился. Под конец матча он все-таки забросил свою четвертую шайбу и добился покера.

Кроме того, свои первые три гола 16-летний вундеркинд оформил всего за 15 минут, не позволив кому-либо еще отличиться в этот промежуток встречи, — это называется натуральный хет-трик.

Радует талантливый юниор не только количеством своих шайб, но и их красотой. Так, первый гол в матче против Германии он забил в изысканном и даже издевательском стиле: оказался за воротами, спокойно положил шайбу на крюк клюшки и закинул ее за шиворот голкиперу таким движением, словно подкидывал уголь в печь.

Так называемый лакросс-гол юного нападающего по достоинству оценил его партнер Федор Свечков: «Когда увидел этот гол в исполнении Мичкова, то подумал, что я так не умею».

Восхитился сильным соперником и форвард сборной Германии Коннор Корте — автор единственного гола своей команды в матче.

«Мичков — очень талантливый игрок. Еще совсем молодой, но против нас он провел идеальный матч. Конечно, мы не хотели такого допускать, но снимаю перед ним шляпу. Отличный матч, он забил красивые голы»,— цитирует Корте «Чемпионат».

Главный тренер немецкой команды Штеффен Цише назвал Мичкова «особенным».

«Сборная России действовала очень хорошо, и у нас возникали серьезные трудности с тем, чтобы сдержать их скорость, играть с ними на одном уровне. В результате мы допустили слишком много ошибок в своей зоне и очень часто теряли шайбу. Россия невероятно хороша в атаке, этой команде не требуется много моментов, чтобы забить. Это они и сделали.

Мичков — особенный игрок, очень качественный. Сегодня мы не смогли его остановить, и это не облегчало нам задачу»,— признал специалист.

Сам 16-летний игрок признался, что даже не был в курсе о том, что вышел на первое место в гонке снайперов чемпионата мира.

В данный момент в активе Мичкова шесть голов, и он делит лидирующую позицию по этому показателю с белорусским нападающим Данилой Климовичем, который тоже отличился шесть раз в трех матчах.

«Ощущения от голов самые обычные. Главное, что команда победила, потому что командные интересы превыше всего, — отметил Мичков после игры. — Следующие матчи будут важнее и серьезнее, надо готовиться уже к ним. Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, а личные показатели уходят на второй план. Лакросс-гол? Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось».

Также нападающий подчеркнул, что для него большая честь играть за сборную под 17-м номером. Этот номер когда-то носили Валерий Харламов и Илья Ковальчук.

В ходе онлайн-голосования болельщики признали Мичкова лучшим игроком четвертого дня чемпионата мира. Возможно, это был самый легкий выбор за весь турнир.

Главный тренер сборной России Альберт Лещев постарался оградить Мичкова от медных труб и подчеркнул на пресс-конференции, что покер игрока — это слаженная работа всей сборной.

«Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Это заслуга всей команды: она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола.



Ребята выполнили установку, которую мы давали перед матчем. Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Ошибки? Они всегда присутствуют, для этого и есть разбор игры. Мы разобрали поражение с финнами и сегодня допустили уже меньше ошибок», — подытожил специалист.