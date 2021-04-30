Овечкин принял участие в тренировке "Вашингтона"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин
принял участие в тренировке команды. Об этом сообщает журналист Такир Эль-Башир в своем Twitter. В общей сложности 35-летний форвард провел 30 минут, после чего покинул площадку. "Вашингтон Кэпиталз" после 49-ти матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. "Питтсбург", который провел на один матч больше, отстает от "столичных" на балл. Овечкин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата провел 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 24 шайбы и сделав 18 результативных передач. Без учета грядущего матча с "Пингвинз" у "Вашингтона" до старта плей-офф останется еще шесть матчей. Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил 730 шайб в матчах регулярного чемпионата, и с этим показателем россиянин располагается на шестой строчке в списке лучших снайпером лиги за всю историю. Ранее сообщалось, что сборная Россия уступила национальной команде Швейцарии в матче Еврочелленджа.