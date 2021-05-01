Хоккеист Галиев объявил об уходе из «Ак Барса»

«Дорогой «Ак Барс»! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лёд с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора — это вы! Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачи, массажисты, точильщики и т. д.), который всегда помогал мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал не только новых друзей в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать», — написал Галиев в Instagram.