Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ

Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков отправил четыре шайбы в ворота национальной команды Германии.