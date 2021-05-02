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Россия разгромила Чехию на ЮЧМ

Газета.Ruиещё 6
6 часов назад
Сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу российских юниоров. Эта победа вывела россиян на промежуточное первое место в группе.
Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ
Фото: ТАССТАСС
В составе победителей хет-триком отметился Матвей Мичков. Авторами дублей стали Прохор Полтапов и Федор Свечков.
Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков отправил четыре шайбы в ворота национальной команды Германии.
Двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высоко оценил уровень 16-летнего хоккеиста. Юниорский чемпионат мира.
Группа В. 4-й матчРоссия - Чехия - 11:11:0 - Мичков (Чибриков, Новиков), 01:22;2:0 - Полтапов, 13:10; 3:0 - Мирошниченко (Юров), 17:39; 4:0 - Коромыслов (Юров, Чибриков), 30:53;4:1 - Кос (Моравец, Брабенец), 32:28;5:1 - Кателевский (Лазутин, Грудинин), 33:44;6:1 - Полтапов (Иванцов, Мичков), 38:45;7:1 - Мичков (Полтапов, Иванцов), 45:50; 8:1 - Свечков (Юров), 47:00;9:1 - Свечков (Чибриков, Мирошниченко), 51:45;10:1 - Юров, 57:19;11:1 - Мичков (Квочко), 58:48.
Хоккей,Сергей Немчинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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