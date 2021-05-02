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Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею со счетом 11:1

Ювелина Бернст
4 часа назад
Российские хоккеисты разгромили команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России в Twitter.
Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею со счетом 11:1
Фото: FHR.RUFHR.RU
Встреча группы B прошла в американском городе Фриско, штат Техас, и завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0).
В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков, дубли на счету Федора Свечкова и Прохора Полтапова, по одной шайбе забросили Иван Мирошниченко, Данила Юров, Арсений Коромыслов и Дмитрий Кателевский.
Мичков с девятью шайбами лидирует в списке лучших снайперов турнира.
Россияне после четырех матчей с девятью очками занимают первое место в группе и досрочно вышли в четвертьфинал. Матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 мая.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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