Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею со счетом 11:1

Российские хоккеисты разгромили команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России в Twitter.
Фото: FHR.RUFHR.RU
Встреча группы B прошла в американском городе Фриско, штат Техас, и завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0).
В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков, дубли на счету Федора Свечкова и Прохора Полтапова, по одной шайбе забросили Иван Мирошниченко, Данила Юров, Арсений Коромыслов и Дмитрий Кателевский.
Мичков с девятью шайбами лидирует в списке лучших снайперов турнира.
Россияне после четырех матчей с девятью очками занимают первое место в группе и досрочно вышли в четвертьфинал. Матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 мая.