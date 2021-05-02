Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею со счетом 11:1

Встреча группы B прошла в американском городе Фриско, штат Техас, и завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0).

Мичков с девятью шайбами лидирует в списке лучших снайперов турнира.

Россияне после четырех матчей с девятью очками занимают первое место в группе и досрочно вышли в четвертьфинал. Матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 мая.