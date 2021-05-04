Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после травмы

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в состав команды после травмы. Об этом во вторник, 4 мая, в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл.
Фото: Анастасия Винокурова / Вечерняя МоскваАнастасия Винокурова / Вечерняя Москва
Овечкин сыграет в гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится в ночь на 4 мая.
Напомним, Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Он не выходил на лед с конца третьего периода. В этом сезоне в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 42 очка. На его счету 24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач.