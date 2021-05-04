Россия победила Беларусь на ЮЧМ и вышла в полуфинал

Всех успокоил Иван Мирошниченко, забивший важнейший гол в третьем периоде.

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Юниорская сборная России по хоккею на чемпионате мира в Техасе завершила групповой этап на яркой ноте, не оставив камня на камне от чехов.

В предварительном раунде подопечные Альберта Лещёва всего одержали три победы (над США, Германией и Чехией), но обидное поражение от финнов не позволило нашей команде занять первое место. Со второй позиции Россия вышла в четвертьфинале на Беларусь. Команда из братского государства здорово провела свой групповой этап, уверенно переиграла Латвию и Швейцарию, дала достойный бой Канаде, а вчистую уступила только шведам. Кроме того, белорусский форвард Данила Климович сумел навязать борьбу Матвею Мичкову в споре снайперов турнира, а защитник Дмитрий Кузьмин отличился лакросс-голом. Симпатичный, сыгранный коллектив с яркими индивидуальностями в составе — вот что представляет собой сборная Беларуси на ЮЧМ.

Впрочем, Россия, конечно, была фаворитом матча. И хоть начали игру наши парни достаточно осторожно, смогли быстро открыть счёт. На 5-й минуте Мичков блеснул мастерством, накрутил за воротами Тихона Чайки защитника, вылез на пятак, откуда протолкнул шайбу за линию.

Наши юниоры понеслись забивать ещё, но белорусы довольно быстро отодвинули игру от своих ворот и заставили Сергея Иванова поработать. Несколько моментов вполне могли вырасти в гол, но всё было тщетно. Более того, один из силовых слаломов Германа Яваша привёл к удалению перестаравшегося форварда. Вскоре сфолил ещё и Максим Сущинский, и в двойном большинстве подопечные Лещёва удвоили результат: Коромыслов отдал передачу в правый круг вбрасывания, откуда неотразимо выстрелил Юров. 2:0, в первом периоде у России всё сложилось удачно.

Равно как и в начале второго отрезка. Наши хоккеисты устроили хороший штурм ворот Чайки, провели несколько смен в чужой зоне и вскоре забили третий гол. Свечков выиграл вбрасывание, Юров поднял шайбу на синюю линию, откуда здорово приложился защитник Артём Дуда. 3:0!

Тут же россияне, пользуясь дальней лавкой, провели несколько классных атак, но белорусы вновь, как и в первом периоде, смогли успокоить игру и перейти к своему нападению. И в этот раз у Беларуси всё получилось здорово! На 28-й минуте позиционка подопечных Дмитрия Шульги закончилась классной комбинацией на пятачке, которую результативно завершил Илья Морозов

А ещё через четыре минуты шикарный момент создал белорусский нападающий Иван Аношко. Он выиграл вбрасывание в нашей зоне вперёд, чем дезориентировал всю оборону России, и тут же нашёл пасом неприкрытого Фёдора Николаеню. Тот броском с усов не пощадил Иванова. 3:2, в воздухе запахло камбэком!

Беларусь прочувствовала момент очень хорошо и в следующих сменах устроила настоящую головомойку номинальным хозяевам. Россия отбивалась панически, напрочь забыв про атаку, а белорусы обрушивали одну волну за другой на ворота Иванова. В нескольких эпизодах наши соперники выходили с шайбой на чистый лёд, и тогда лишь везение спасало подопечных Лещёва от третьего пропущенного гола. Наши юниоры выглядели медленными, разобранными и растерянными, невозможно было поверить, что ещё в начале периода эта команда уверенно выигрывала в три шайбы.

И всё-таки до перерыва России удалось сохранить победный счёт. Более того, наши ребята выдали хорошую концовку, в ходе которой упустили несколько шансов забить четвёртый гол. Но разница на табло осталась минимальной, а третий отрезок обещал получиться интригующим.

Белорусы начали активно, заработали большинство, но при реализации лишнего сыграли уж очень беззубо, за что вскоре их наказал Иван Мирошниченко. Форвард «Омских ястребов» убежал к владениям Чайки, бросил, первым же успел на добивание и отпраздновал взятие ворот. Очень нужный гол для сборной России.

А через две минуты окончательно успокоил российских болельщиков Всеволод Гайдамак — ещё один форвард «Омских ястребов». Он подловил белорусского защитника на ужасной передаче через свой пятачок, перехватил шайбу и легко переиграл Чайку. 5:2 — другое дело!

На вторую подряд попытку камбэка Беларусь не хватило. Соперник россиян провёл ещё одно невыразительное большинство, и стало понятно, что в этой встрече подопечных Шульги может спасти только чудо.

Но чудо не случилось. Россия достаточно спокойно довела дело до победы и вышла в полуфинал ЮЧМ, где, вероятнее всего, сыграет с финнами — обидчиками из группового этапа.