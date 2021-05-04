Подравшийся Панарин рискует пропустить остаток сезона

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин с большой вероятностью пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter.

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Панарин получил повреждение в ночь на вторник в матче с "Вашингтоном" (3:6), поучаствовав в драке между хоккеистами обеих команд. Характер травмы не уточняется.

"По предварительным данным, Панарин не сыграет до конца сезона", - написал Фридман.

Нью-йоркский клуб занимает пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход в плей-офф.