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СМИ: форвард "Рейнджерс" Панарин, вероятно, пропустит остаток сезона в НХЛ

ТАСС
5 часов назад
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин с большой вероятностью пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter.
Подравшийся Панарин рискует пропустить остаток сезона
Фото: ReutersReuters
Панарин получил повреждение в ночь на вторник в матче с "Вашингтоном" (3:6), поучаствовав в драке между хоккеистами обеих команд. Характер травмы не уточняется.
"По предварительным данным, Панарин не сыграет до конца сезона", - написал Фридман.
Нью-йоркский клуб занимает пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход в плей-офф.
Панарин в этом сезоне провел 42 матча и набрал 58 очков (17 шайб + 41 передачу).
Хоккей,Эллиотт Фридман,Артемий Панарин,
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