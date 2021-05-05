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Подравшегося с Панариным хоккеиста потребовали наказать

Lenta.ru
3 часа назад
«Нью-Йорк Рейнджерс» потребовал наказать хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Тома Уилсона, травмировавшего форварда Артемия Панарина. Об этом сообщает TMZ.
Подравшегося с Панариным хоккеиста потребовали наказать
Фото: ReutersReuters
«Рейнджерс» назвали действия Уилсона «ужасающим актом насилия» и потребовали дисквалифицировать спортсмена. Также в клубе усомнились, что глава Департамента безопасности игроков Джордж Паррос соответствует занимаемой должности.
Из-за полученных в драке с Уилсоном травм Панарин пропустит остаток регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда россиянина потеряла шансы на выход в плей-офф.
Панарин и Уилсон подрались во время матча команд 4 мая. Россиянин вступился за соотечественника Павла Бучневича, которого ударил канадец. Уилсон избил Панарина и бросил его головой об лед. Встреча завершилась победой «Кэпиталс» со счетом 6:3.
Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года.
Хоккей,Джордж Паррос,Том Уилсон,Павел Бучневич,Артемий Панарин,
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