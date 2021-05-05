Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии

Чемпионат.com
4 часа назад
Капитан сборной России Вадим Шипачёв покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира.
Вадим Шипачёв пропустит чемпионат мира по хоккею
Фото: ЧемпионатЧемпионат
Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на чемпионате мира по хоккею в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.
Шипачёв пропустил товарищеский матч со сборной Швейцарии из-за травмы. Ожидалось, что он сможет возобновить тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске.
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Напомним, 1 мая сборная России уступила национальной команде Швейцарии в товарищеском матче.
Хоккей,Вадим Шипачев,Егор Яковлев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители