СМИ обвиняют лигу в крупной потасовке в «Мэдисон Сквер Гарден».

События матча «Рейнджерс» – «Вашингтон», прошедшего в ночь с понедельника на вторник, когда нападающий гостей Том Уилсон спровоцировал массовую потасовку у ворот нью-йоркцев, повлекли за собой большое количество последствий. Главные удары пришлись по клубу с Манхэттена – после той встречи команда потеряла даже математические шансы на плей-офф, лишилась Артемия Панарина , а спустя день владелец «рейнджеров» уволил президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона

Главный зачинщик же не понёс никакого существенного наказания – НХЛ оштрафовала Уилсона на смехотворные по меркам зарплаты игрока $ 5000 – и появился на льду уже минувшей ночью. Снова против «Рейнджерс». Снова в «Мэдисон Сквер Гарден». Вы уже знаете, чем это обернулось – игроки хозяев не могли упустить возможность отомстить своему обидчику.

«Возможно, этого НХЛ и хотела. Насилие склонно привлекать внимание»

«Для «Рейнджерс» это означает принятие вызова. Да, они мягкая команда, и они знают, что им нужны более жесткие, крупные, напористые игроки, чтобы на что-то претендовать. Но они отреагировали так, как должна реагировать команда, даже если бы они хотели и надеялись, что Департамент безопасности игроков НХЛ и Паррос, его слабый лидер, поступят правильно в отношении хаоса, учинённого Уилсоном в понедельник.

Без Панарина, Криса Крайдера , Джейкоба Трубы и Райана Линдгрена «Рейнджерс» хорошо себя проявили и разобрались с проблемой – в основном с помощью игроков, которые обычно не дерутся. Бучневич, чью шею едва не сломал атаковавший его сзади Уилсон, отреагировал так, как это делают игроки, когда судьи на льду и лига их не защищают. Он определённо услышит новости от Парроса следующим утром, если не раньше, и к нему будут применены дисциплинарные санкции» — резюмировал колумнист The Athletic Рик Карпинелло.

«Возможно, этого НХЛ и хотела. Угроза применения насилия склонна привлекать внимание. С момента первого вбрасывания именно это лига и получила.

Вместо того чтобы назначить штраф, который преподаст Уилсону, дисквалифицированному уже пять раз за карьеру, реальный урок и дать остальной лиге знать, что такое порочное поведение неприемлемо, они штрафуют его на $ 5000 – мелочь для игрока, зарабатывающего более $ 5 млн за сезон.

То, что произошло в игре в среду – в остальном ничем не примечательном поражении для «Рейнджерс» со счётом 2:4, – не произошло органично. Это было предопределено и рождено в разочаровании, поскольку Уилсон вернулся не лёд, не столкнувшись с реальными последствиями.

Если бы Департамент по безопасности игроков делал свою работу – ну, знаете, защищал бы игроков – этого позорного действа бы не произошло. Теперь, когда выяснилось, что выходка Уилсона не вылилась в дисквалификацию, прецедент установлен. Игроки могут травмировать своих оппонентов после свистка и получать мизерные штрафы. Это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь серьёзно травмируется. И что НХЛ скажет в таком случае?

Им остаётся винить только себя за то, что они не поступили правильно, когда это было возможно», — пишет обозреватель Винс Меркольяно.

«Мотивом игры должно было стать возвращение Оши»

Журналист Тарик Эль-Башир напомнил, что в этой встрече было кое-что важное, помимо постоянных стычек: «Мотивом игры были драки, штрафы и хаос, начавшиеся с первой секунды. Но должно было стать возвращение Оши, пропустившего игру в понедельник из-за утраты отца Тима. Оши почтил память человека, которого он звал Тренером, оформив хет-трик, благодаря которому «Кэпс» набрали два важных очка в погоне за первым местом в Восточном дивизионе».

«Рейнджерс» пишут эпилог к своему заявлению в адрес НХЛ»

«Это совершенный позор для спорта», — говорили все, включая матч (который в другой ситуации и не включили бы), чтобы посмотреть, как будут позорить спорт.