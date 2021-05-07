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Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в финале ЮЧМ-2021

Газета.Ru
3 часа назад
Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира со счетом 3:5. 14-й год подряд российские хоккеисты остаются без золота ЮЧМ, в последний раз сборная становилась чемпионом в 2007-м. При этом во второй раз кряду команда России выходит в финал и заканчивает турнир с серебряными медалями.
Юниоры России расплакались после поражения на ЧМ
Фото: ТАССТАСС
После проигрыша канадцам игроки сборной России не сумели сдержать слез. Фото моментов доступны в Telegram-канале "Хоккей без зрителей".
Telegram
Ранее сообщалось, что двое россиян - Сергей Иванов и Матвей Мичков - вошли в символическую сборную ЮЧМ-2021. Мичков также был признан самым ценным игроком турнира, выиграв гонки бомбардиров и снайперов.
Хоккей,Сергей Иванов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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