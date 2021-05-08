«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Канадский форвард Уэйд Эллисон оформил дубль.
«Вашингтон» идет на 2-м месте в Восточном дивизионе. «Филадельфия» занимает 6-ю строчку.
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Фараби — 18 (Хэйс), 1:44 — 0:1. Спронг — 13 (Манта), 16:19 — 1:1. Эллисон — 3 (Линдблом, Браун), 24:19 — 1:2. Эллисон — 4 (Майерс, ван Римсдайк), 34:45 — 1:3. Оши — 22 (Диллон, Эллер), 38:51 — 2:3. Кутюрье — 17 (п.в., ван Римсдайк, Эллиотт), 59:29 — 2:4.
Вратари: Ванечек (58:28 — 59:16, 59:23 — 59:29, 59:41) — Эллиотт (34:37 — 34:45).
Броски: 30 (8+12+10) — 29 (8+11+10).
Наши: Орлов (23.29/1/-1) — Проворов (24.33/0/+1).
8 мая. Вашингтон. Capital One Arena.