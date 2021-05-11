Команда Путина победила в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Как указано в итоговой таблице матча, опубликованной на страницах Ночной хоккейной лиги в соцсетях, первую шайбу Путин забросил уже на 29-й секунде с подачи Буре. Затем в течение первого периода глава государства отличился еще трижды: две шайбы президент записал на свой счет во втором периоде, а в третьем, помимо двух заброшенных шайб, отметился голевой передачей.