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«Калгари» не вышел в плей-офф во второй раз за 4 сезона

Спорт-Экспрессиещё 2
3 часа назад
Хоккейный клуб «Калгари» лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает в Twitter Джон Шэннон.
«Калгари» вновь не вышел в плей-офф
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Команда пропустит плей-офф впервые с 2018 года. В прошлом сезоне «Калгари» прошел «Виннипег» (3-1) в квалификации, а в первом раунде уступил «Далласу» (2-4).
Напомним, по ходу сезона клуб расстался с главным тренером Джеффом Уордом. Его место занял Дэррил Саттер.
Montreal secures at least 1 point vs Edmonton. Canadiens clinch 16th playoff spot...Flames and Canucks eliminated.— John Shannon (@JShannonhl) May 11, 2021
Хоккей,Джефф Уорд,
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