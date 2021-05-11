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«Тампа» выпустила в стартовом составе трех чернокожих нападающих впервые в истории

Sport24
1 час назад
«Тампа» проиграла «Флориде» (0:4) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» впервые выпустила трех чернокожих нападающих
Фото: Getty ImagesGetty Images
В качестве стартовой тройки форвардов на лед в составе «Лайтнинг» вышли три чернокожих хоккеиста Матье Жозеф, Джемел Смит и Даниэль Уолкотт, для которого эта встреча стала дебютной в НХЛ.
Это первый случай в истории НХЛ. Ранее трио чернокожих форвардов выходило на стартовое вбрасывание лишь в низших лигах.
В НХЛ лишь 3% игроков являются чернокожими.
Хоккей,Джемел Смит,
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