Российский хоккеист умер от COVID в 32 года

Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, последним его клубом был «Липецк», выступающий в ВХЛ.

Как писал «Рамблер», в апреле во время соревнований на Камчатке лыжник не удержался на повороте, ударился головой о дерево и погиб. Несчастный случай произошел на Авачинском марафоне - забеге на дистанции 30 километров.