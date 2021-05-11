Российский хоккеист умер от COVID в 32 года

Бывший игрок КХЛ, экс-защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Владислав Егин
умер в возрасте 32 лет, сообщает «Чемпионат»
.
Фото: ХК "Автомобилист" ХК "Автомобилист"
По предварительной информации, хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Владислав Егин начал заниматься хоккеем в школе «Крыльев Советов
», затем перебрался в систему «Спартака»
, выступал на позиции защитника.
В течение карьеры играл в «Спартаке», лениногорском «Нефтянике», ХК «Рязань», «Молоте-Прикамье», «Ермаке», «Донбассе», «Рубине».
В 2013-2015 годах в составе «Автомобилиста» провел 45 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, последним его клубом был «Липецк», выступающий в ВХЛ.
Как писал «Рамблер», в апреле во время соревнований на Камчатке лыжник не удержался на повороте, ударился головой о дерево и погиб. Несчастный случай произошел на Авачинском марафоне - забеге на дистанции 30 километров.