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Российский хоккеист умер от COVID в 32 года

Вероника Полынина
2 часа назад
Бывший игрок КХЛ, экс-защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Владислав Егин умер в возрасте 32 лет, сообщает «Чемпионат».
Российский хоккеист умер от COVID в 32 года
Фото:  ХК "Автомобилист" ХК "Автомобилист"
По предварительной информации, хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Владислав Егин начал заниматься хоккеем в школе «Крыльев Советов», затем перебрался в систему «Спартака», выступал на позиции защитника.
В течение карьеры играл в «Спартаке», лениногорском «Нефтянике», ХК «Рязань», «Молоте-Прикамье», «Ермаке», «Донбассе», «Рубине».
В 2013-2015 годах в составе «Автомобилиста» провел 45 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, последним его клубом был «Липецк», выступающий в ВХЛ.
Как писал «Рамблер», в апреле во время соревнований на Камчатке лыжник не удержался на повороте, ударился головой о дерево и погиб. Несчастный случай произошел на Авачинском марафоне - забеге на дистанции 30 километров.
Хоккей,Владислав Егин,Крылья Советов,Спартак,
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