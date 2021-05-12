Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном"

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин продлит контракт с командой, передает TSN.

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Отмечается, что сейчас форвард ведет переговоры с «Кэпиталз». Нет никаких причин, по которым переговоры могут сорваться.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».