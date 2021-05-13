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Семь хоккеистов из НХЛ помогут сборной России на ЧМ-2021

Свободная прессаиещё 10
3 часа назад
Стало известно, кто из представителей НХЛ, сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею в этом году. Федерация хоккея России сообщила, что в сборной будет пять защитников – Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков и Никита Нестеров, а также два нападающих – Александр Барабанов и Михаил Григоренко.
Хоккеисты из НХЛ помогут сборной России на ЧМ-2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также сообщается, что защитник Николай Кныжов не сыграет на турнире из-за травмы.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Напомним, неделю назад сборная России проиграла команде Канады в финале юниорского чемпионата мира по хоккею. Нашу команду обыграли со счетом 5:3.
Хоккей,Николай Кныжов,Артем Зуб,Никита Задоров,Михаил Григоренко,Владислав Гавриков,Иван Проворов,Александр Барабанов,Никита Нестеров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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