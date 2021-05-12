Сборная России с трудом обыграла шведов на Евротуре

Чешский этап Евротура традиционно является генеральной репетицией перед стартом чемпионата мира. В отличие от нынешней ситуации в прошлые годы российская команда могла рассчитывать на солидное подкрепление из лучшей лиги мира. Но из-за повальных отказов к нашей сборной в Риге присоединятся лишь Задоров, Зуб, Гавриков, Григоренко и, возможно, Зайцев. Поэтому текущий состав был максимально приближен к боевому.

Фото: photo.khl.ru photo.khl.ru

Первые минуты прошли при тотальном преимуществе шведской сборной. Парни Юхана Гарпенлева крутили позиционные атаки, были быстрее на подборах и контролировали шайбу. Благодаря удалению Нильса Лундквиста российской сборной удалось остановить это шведское сумасшествие и выровнять игру, но реализовать большинство нашим хоккеистам пока что было не под силу.

В целом парни в синей форме продолжали контролировать игру, поэтому шайба Оскара Линдберга не должна была никого удивить: форвард московского «Динамо» удачно сыграл на пятаке и подставил клюшку под бросок защитника.

Сразу после пропущенной шайбы удаление схватил Павел Красковский , но «Тре Крунур» не удалось забить первый гол в большинстве в этом матче. Тем не менее шведы имели преимущество во многих компонентах: они были активнее, быстрее, чаще гостили в чужой зоне и больше бросали.

Но у сборной России имелись свои козыри в рукаве: Швец-Роговой отдал проникающую передачу вглубь зоны на Ожиганова, который шикарно обыграл защитника и поймал кипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна на перемещении, пустив ему шайбу точно в домик. Красота!

Начало второго периода было крайне похоже на старт первой двадцатиминутки с одной лишь разницей: шведы вновь расставились в зоне российской сборной, но их защитник допустил ошибку на синей линии, которая позволила Бурдасову убежать на рандеву с Рейдеборном. Шикарный бросок в правую девятку и 2:1!

Не прошло и двух минут, как парни Брагина впервые в матче реализовали большинство: Окулов скинул Галимову на дальний пятак, а форвард питерского СКА мощнейшим броском прошил кипера сборной Швеции.

В сравнении с первым отрезком встречи у шведской сборной игра разладилась, а две шайбы в исполнении дружины Брагина, казалось, окончательно прибили соперника. Но в третьем периоде он еще не раз покажет признаки жизни. До перерыва обе команды устроили еще один акт перестрелки: на шайбу Йеспера Фредена ответил Бурдасов, оформивший дубль.

Заключительный отрезок матча начался с позитивных новостей для команды Брагина: Владислав Каменев забросил шикарную шайбу, в одиночку пройдя через половину площадки и разобравшись с обороной соперника.

Однако менее чем через минуты «Тре Крунур» всерьез вознамерились организовать камбэк: Филип Холандер и Йонатан Пудас с разницей в 30 секунд поразили ворота Александра Самонова и сократили разрыв в счете до минимума. С точки зрения репетиции перед чемпионатом мира такая ситуация должна была пойти на пользу нашей сборной: умение удержать победный счет должно пригодиться команде Брагина на турнире в Риге.

За 3 минуты до конца основного времени встречи шведы сняли вратаря и вполне предсказуемо пошли ва-банк. Наши парни достаточно спокойно отбились, а Каменев поразил пустые ворота соперника и снял все вопросы относительно победителя этого матча.