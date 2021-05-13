Зрители подрались с судьями во время хоккейного матча

Зрители матча Кубка Москвы по хоккею среди юношей между командами "Витязь" и "Русь" подрались с судьями встречи.

В перерыве зрители спустились с трибуны к скамейке запасных, на которой отдыхали судьи. Между ними произошла словесная перепалка, которая вылилась в драку.