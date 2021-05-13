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Зрители Кубка Москвы по хоккею среди юношей подрались с судьями

ТАССиещё 6
3 часа назад
Зрители матча Кубка Москвы по хоккею среди юношей между командами "Витязь" и "Русь" подрались с судьями встречи.
Зрители подрались с судьями во время хоккейного матча
Фото: ТАССТАСС
В перерыве зрители спустились с трибуны к скамейке запасных, на которой отдыхали судьи. Между ними произошла словесная перепалка, которая вылилась в драку.
Матч был прерван.
Хоккей,
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