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Метальников и Карлссон покинули «Барыс»

Sport24иещё 1
1 час назад
Двое хоккеистов «Барыса» — защитник Леонид Метальников и вратарь Хенрик Карлссон — продолжат карьеру в других командах, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.
31-летний Метальников в прошлом сезоне провел 27 матчей, в которых заработал 4 (0+4) очка. В декабре он получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. 37-летний Карлссон отыграл 19 встреч в регулярном чемпионате и 2 — в плей-офф.
Хоккей,Леонид Метальников,Хенрик Карлссон,
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