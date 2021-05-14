Метальников и Карлссон покинули «Барыс»

31-летний Метальников в прошлом сезоне провел 27 матчей, в которых заработал 4 (0+4) очка. В декабре он получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. 37-летний Карлссон отыграл 19 встреч в регулярном чемпионате и 2 — в плей-офф.