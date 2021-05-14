Зарипов останется в «Ак Барсе»

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов
в интервью «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.
— У каждого хоккеиста, которого вы назвали, своя история. Да, они всегда были важны для Казани, они выигрывали последний Кубок Гагарина. Но сейчас наши пути разошлись по разным причинам.
— В списке неограниченно свободных агентов, опубликованных на сайте КХЛ, оказалось несколько ребят из «Барса» и «Ирбиса», причем весьма талантливых. Вы их потеряли?
— Нет, все в порядке, со всеми заключены контракты.
— Почему казанский клуб сейчас так пассивен на рынке?
— Мы ведем переговоры, постоянно работаем. Скоро будут новости по новичкам. У нас четыре вакансии легионеров, но до определенной даты мы не имеем права называть их фамилии.
— Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе».