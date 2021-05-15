Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Россияне проиграли чехам и заняли последнее место на заключительном этапе Еврохоккейтура

ТАСС
1 час назад
Сборная России по хоккею со счетом 0:4 проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура - Чешских игр. Встреча прошла в Праге.
Россияне разгромно проиграли чехам на Евротуре
Фото: ТАССТАСС
Заброшенными шайбами отметились Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21, буллит), Якуб Флек (32), Томаш Зогорна (41).
В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4), а затем уступили финнам (1:4). В заключительной игре турнира ворота сборной России защищал Иван Федотов, который после третьей пропущенной шайбы в середине второго периода был заменен на Александра Самонова. Первую встречу в нынешнем сезоне Евротура провел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко.
Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье - финны (3).
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми - финны (11).
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.
Хоккей,Якуб Флек,Филип Задина,Александр Самонов,Иван Федотов,Михаил Григоренко,Томаш Зогорна,Иржи Секач,СБОРНАЯ РОССИИ,
206
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители