"Миннесота" Капризова выиграла первый матч серии плей-офф НХЛ

"Миннесота" в овертайме обыграла "Вегас" со счетом 1:0 в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.

"Миннесота" повела в серии до четырех побед. Второй матч состоится 19 мая (начало - 05:00 мск) на домашней площадке "Вегаса". По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.