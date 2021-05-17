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Соркин продлил контракт с ЦСКА на 3 года

Sport24иещё 2
4 часа назад
Нападающий ЦСКА Максим Соркин продолжит выступать за команду. Стороны продлили соглашение на три года, сообщает пресс-служба армейцев.
Воспитанник ЦСКА Сорокин продлил контракт с командой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
21-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 66 матча и набрал 14 (6+8) очков. В шестой игре финала Запада против СКА (2:0) он забросил свою первую шайбу в Кубке Гагарина.
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